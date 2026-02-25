Im vergangenen Jahr wurden in Niederbayern insgesamt 41.349 Verkehrsunfälle registriert, das sind knapp 3,5 % mehr als im Vorjahr. Davon hatten 4.479 Verkehrsunfälle Personenschäden zur Folge, was einen Rückgang von mehr als 3 % gleichkommt. Leider stieg die Zahl der Verkehrstoten im Regierungsbezirk Niederbayern um etwa 5 % von 59 auf 62 Personen an. Hingegen ist bei den Verkehrsteilnehmenden, die bei einem Verkehrsunfall verletzt wurden, ein Rückgang um rund 5 % auf 5.723 Verletzte festzustellen; davon wurden 868 Menschen schwer verletzt, das sind fast 10,5 % weniger als 2024.

Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften besonder unfallträchtig

Die Analyse der Verkehrsunfälle in Niederbayern zeigt, dass Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften – also Bundes‑, Staats‑, Kreis‑ und Gemeindestraßen – besonders unfallträchtig sind: Dort wurden rund die Hälfte aller Verkehrsunfälle, 72 % der Verkehrstoten und fast 49 % der Verletzten registriert. Das Polizeipräsidium Niederbayern wird im Jahr 2026 einen Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheitsarbeit auf Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften legen.

Bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten stellt die Polizei erneut das Fahren mit überhöhter oder nicht angepasste Geschwindigkeit als Hauptunfallursache fest. Aber auch Vorfahrtsverstöße, die Missachtung des Rechtsfahrgebots, Fehler beim Abbiegen und der Konsum von alkoholischen Getränken führen immer wieder zu Verkehrunfällen mit schweren Unfallfolgen. Außerdem rückt die Ablenkung im Straßenverkehr immer weiter in den Fokus der Polizei.