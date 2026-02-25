SULZBERG. Seit dem 23.02.2026, 15:00 Uhr, wird eine 30-Jährige Frau vermisst, welche zuletzt in Sulzberg wohnhaft war. Nun ist sie allerdings ohne festen Wohnsitz und seit dem 23.02.2026 unbekannten Aufenthalts. Eine hilflose Lage ist derzeit nicht auszuschließen.

Beschreibung der Vermissten:

ca. 170 cm groß

schlank

lockige braune Haare

Grüne Winterjacke

braun-weißer Schal

jeansähnliche Hose

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).