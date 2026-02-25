REGENSBURG. In der Nacht von Montag, den 23. Februar 2026, auf Dienstag, den 24. Februar 2026, kam es in Regensburg zu zwei Einbrüchen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Fall 1: Einbruch in Modegeschäft in der Maximilianstraße

Am Dienstagmorgen meldete die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäfts in der Maximilianstraße, dass unbekannte Täter in der Nacht vom 23.02.2026 auf 24.02.2026 gewaltsam in das Geschäft eingedrungen sind. Die Täter durchwühlten mehrere Regale und Schreibtische und entwendeten Bargeld im mittleren zweistelligen Eurobereich. Nach der Tat flohen sie in unbekannte Richtung.

Fall 2: Einbruch in IT-Firma am Stobäusplatz

In derselben Nacht drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein IT-Unternehmen am Stobäusplatz ein. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht, Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwendet und die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Derzeit wird geprüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, mögliche Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen zu melden. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die zwischen dem 23. Februar 2026, 20:00 Uhr, und dem 24. Februar 2026, 09:50 Uhr (Maximilianstraße) bzw. 08:30 Uhr (Stobäusplatz) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte bemerkt haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 0941/506-2888 gemeldet werden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!