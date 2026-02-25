BAMBERG. Zwei bislang unbekannte Männer griffen am Samstagabend einen 30-jährigen Mann in der Innenstadt an und verletzten ihn leicht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Der 30-jährige Amerikaner war am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, zu Fuß über die Kettenbrücke in Richtung Untere Königstraße unterwegs. Auf dem Gehweg vor dem dortigen Parkhaus traf er auf zwei ihm unbekannte Männer.

Nach einem kurzen Gespräch auf Deutsch unterhielten sich die beiden Männer untereinander in einer für den Geschädigten nicht verständlichen Sprache. Unmittelbar danach sollen sie gemeinschaftlich auf den 30-Jährigen eingeschlagen und ihm mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

zirka 170 Zentimeter groß

schlank

südländisches Erscheinungsbild

längere schwarze, nach vorne gekämmte Haare, Seiten kurz geschnitten

hellgraue Jacke

etwa 25 Jahre alt

Person 2:

zirka 170 Zentimeter groß

südländisches Erscheinungsbild

schwarze, lockige Haare

etwa 25 Jahre alt

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.