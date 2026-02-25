WEILHEIM / PEISSENBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Eine bislang unbekannte Frau bezahlte ihren Einkauf am 9. August 2024 in einem Getränkemarkt in Weilheim mit einem falschen 200-Euro-Schein. Am selben Tag wurde mit einem identischen falschen Geldschein bei einem weiteren Getränkemarkt in Peißenberg eingekauft. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht jetzt die Kriminalpolizei Weilheim Fotos der Tatverdächtigen und bittet um Hinweise zur Identität der Frau.
Auf Fotos aus der Videoüberwachung eines Getränkemarktes in Weilheim ist eine Frau zu sehen, die am 9. August 2024 einen Träger Bier kaufte und anschließend an der Kasse mit einem 200-Euro-Schein bezahlte. Der Geschäftsinhaber bemerkte noch am selben Tag, dass es sich bei der Banknote um Falschgeld handelte und zeigte dies bei der Polizei an.
Später wurde der Polizei bekannt, dass ebenfalls am 9. August 2024 jemand in einem anderen Getränkemarkt in Peißenberg mit einem identischen, falschen 200-Euro-Schein bezahlt hatte.
Die polizeilichen Ermittlungen ergaben schnell, dass beide Fälle wohl im Zusammenhang stehen, handelte es sich doch um identische Falsifikate mit denselben Seriennummern und Fälschungsmerkmalen. Die gefälschten Banknoten wurden eingezogen.
Weil die folgenden Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei bislang nicht zur Identifizierung der tatverdächtigen Frau führten, erließ nun ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Mit der Veröffentlichung der Fotos aus der Überwachungskamera aus dem Getränkemarkt in Weilheim erhoffen sich die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die entscheidenden Hinweise.
Beschreibung der Tatverdächtigen:
Die Frau war im August 2024 etwa 40 Jahre alt, dürfte zwischen 160 und 170 cm groß sein, von eher kräftiger Statur und hatte damals braune, vermutlich schulterlange oder ein wenig längere Haare.
Sie trug ein dunkelrosafarbenes oder rotes T-Shirt, blaue Jeansshorts und schwarze Flipflops. In den Haaren hatte sie einen dicken weiß-gemusterten Zopfgummi.
- Wer kann der Kriminalpolizei Hinweise zur Identität der Frau geben?
Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Polizeipräsidium
Oberbayern Süd
Pressestelle
Stefan Sonntag
Kaiserstr. 32
83022 Rosenheim
Tel: 08031 200-1011
E-Mail-Kontakt