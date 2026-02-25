Auf Fotos aus der Videoüberwachung eines Getränkemarktes in Weilheim ist eine Frau zu sehen, die am 9. August 2024 einen Träger Bier kaufte und anschließend an der Kasse mit einem 200-Euro-Schein bezahlte. Der Geschäftsinhaber bemerkte noch am selben Tag, dass es sich bei der Banknote um Falschgeld handelte und zeigte dies bei der Polizei an.

Später wurde der Polizei bekannt, dass ebenfalls am 9. August 2024 jemand in einem anderen Getränkemarkt in Peißenberg mit einem identischen, falschen 200-Euro-Schein bezahlt hatte.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben schnell, dass beide Fälle wohl im Zusammenhang stehen, handelte es sich doch um identische Falsifikate mit denselben Seriennummern und Fälschungsmerkmalen. Die gefälschten Banknoten wurden eingezogen.

Weil die folgenden Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei bislang nicht zur Identifizierung der tatverdächtigen Frau führten, erließ nun ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Mit der Veröffentlichung der Fotos aus der Überwachungskamera aus dem Getränkemarkt in Weilheim erhoffen sich die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die entscheidenden Hinweise.