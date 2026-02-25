WALLENFELS, LKR. KRONACH. Am Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wallenfels ein. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür des Anwesens in der Straße „Wellesmühle“ auf und gelangten so ins Haus. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter alle Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Sie entkamen nach der Tat unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.