NÜRNBERG. (181) Seit Montagabend (23.02.2026) wird der 61-jährige Stefan N. aus Nürnberg-Katzwang vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Herr N. ist seit Montagabend unbekannten Aufenthalts. Seit Dienstag laufen umfangreiche durch die Nürnberger Kriminalpolizei initiierte Suchmaßnahmen. Unter anderem wurden bei der Suche auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Leider konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Personenbeschreibung:

180 cm groß, kräftige Figur, graue kurze Haare

Trug zuletzt eine rote Jacke( siehe Lichtbild) sowie eine schwarze Stoffhose.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333, jede andere Dienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing