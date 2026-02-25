Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden nahm um 0,89 % auf 5.952 zu. Verletzt wurden dabei 7.539 Personen (+1,89 %).

Getötet wurden 69 Personen (Vorjahr: 80).

Hauptunfallursachen

Insbesondere bei den tödlichen Unfällen spielte überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit die größte Rolle. 16 Personen verloren im Straßenverkehr ihr Leben, weil zu schnell gefahren wurde. Raser waren zudem für 1.373 zum Teil schwerverletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich.

Bei der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Bereich Alkohol am Steuer waren 608 Unfälle zu verzeichnen (+6,47 %). Die Alkoholbeeinflussung gehört auch nach wie vor zu den Hauptursachen bei schweren Unfällen mit Verletzten oder Getöteten. 3 Personen starben und 334 erlitten Verletzungen, weil betrunkene Fahrer am Steuer saßen.

Hauptrisikogruppen

Die Zahl der getöteten Radfahrer ist von 12 auf 16 gestiegen, die Zahl der verletzten Radfahrer auf 2.392 (+6,08 %). Die Anzahl der Radfahrer als Unfallbeteiligte erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr erneut (2.756 oder +7,26 %).

Deutlich gestiegen ist in diesem Bereich ist die Zahl von beteiligten Pedelecs (von 742 auf 896; +20,75 %) und der bei Unfällen mit Pedelecs verletzten Personen (von 768 auf 932; +21,35 %). Die Zahl der Getöteten stieg auf 8.

Bei der Beteiligung von Fußgängern an Verkehrsunfällen war eine Abnahme von 494 auf 456 (bzw. -7,07 %) und es wurden weniger Personen verletzt (Rückgang um 1,89 % von 370 auf 363), dabei erlitten 4 Fußgänger tödliche Verletzungen (2024: 10).

Zu den Hauptrisikogruppen zählen auch Motorradfahrer. 1.011 Biker waren in einen Verkehrsunfall verwickelt (Vorjahr 1.071, -5,6 %). Dabei wurden 830 Fahrer bzw. Mitfahrer verletzt (-6,85 %). Getötet wurden hier 12 Personen (Vorjahr 19). Hauptunfallursache in diesem Bereich ist nach wie vor nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit.

Die Zahl der Schulwegunfälle ist auf 56 im Vergleich zum Vorjahr (59) gefallen. Die Anzahl der dabei verletzten Schüler fiel von 64 auf 56. Auf dem Schulweg ist im letzten Jahr kein Kind tödlich verunglückt.

Bei den unfallbeteiligten Senioren (65 Jahre und älter) stellt die Polizei eine negative Entwicklung bei der Gesamtunfallzahl (4.538 Unfälle; Vorjahr 4.331 Unfälle) sowie den verletzten Senioren fest (1.346 Verletzte, Vorjahr 1.276 Verletzte). Gleichzeitig ist die Zahl der getöteten Senioren von 36 auf 35 gefallen.

Bei der Risiko-Zielgruppe der jungen Erwachsenen (18-24 Jahre) ist die Gesamtunfallzahl (2.890 Unfälle; Vorjahr 2.998) und die Anzahl der Verletzten (801 Verletzte; Vorjahr 833) gefallen, insgesamt 5 Personen dieser Zielgruppe verloren dabei ihr Leben.