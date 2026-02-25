PFRONTEN. Seit heute Nacht, 25.02.2026, 04:00 Uhr, wird eine 83-Jährige aus Pfronten vermisst. Wer kann Hinweise zu ihrem Verbleib geben?

Die 83-Jährige wurde zuletzt am Dienstagabend gegen 22 Uhr in ihrem Wohnanwesen durch Verwandte gesehen und verließ in der Nacht bis 4 Uhr das Gebäude, und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Aufgrund der bisher bekannten Umstände geht die Polizei davon aus, dass sie geistig verwirrt und zu Fuß im Raum Pfronten unterwegs ist. Eine nächtliche Abreise mit Zug scheidet nach Abgleich Fahrplan und Vermissungszeitraum aus. Hinwendungsorte sind keine bekannt.

Beschreibung der Vermissten:

circa 166 cm groß

schlanke Statur

weiße, kurze Haare

geht leicht nach vorne

trägt vermutlich rote Schuhe

Nachthemd, Strickjacke, grüner Regenmantel

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg, die Fahndung vor Ort ist aktuell noch im Hochbetrieb.

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362 9123-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Füssen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).