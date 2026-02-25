NÜRNBERG. (180) Nachdem die Polizei am späten Montagabend (23.02.2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Nürnberger Süden alarmiert wurde, leistete ein 50-Jähriger Widerstand und griff einen Polizisten mit einem Messer an. Der Beamte zog sich leichte Verletzungen zu.



Gegen 22:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Kopernikusstraße.

Vor Ort trafen alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des USK Mittelfranken auf zwei Personen. Während der Kontrolle kam ein 50-jähriger Kosovare hinzu und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Im weiteren Verlauf zog der Mann ein Messer aus seiner Tasche und versuchte damit, einen 28-jährigen Beamten des Unterstützungskommandos zu verletzen. Er traf den Polizeibeamten mit dem Messerknauf am Oberkörper. Zu einer Schnittverletzung kam es nicht. Der Polizist forderte den 50-Jährigen unter Vorhalt des Tasers auf, das Messer wegzulegen, und nahm ihn fest. Der 28-Jährige erlitt durch den Angriff eine leichte Prellung, konnte seinen Dienst im Anschluss aber fortsetzen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

