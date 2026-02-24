AU BEI BAD FEILNBACH, LKR. ROSENHEIM. Am Dienstagvormittag, den 24. Februar 2026, geriet eine Kfz-Werkstatt in einem Gewerbegebiet in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden wird sich ersten Schätzungen zufolge im siebenstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle Rosenheim wurde der Brand am Dienstag, den 24. Februar 2026, gegen 9.35 Uhr, mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Brannenburg stand die Kfz-Werkstatt bereits in Vollbrand. Trotz des raschen und professionellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude nicht vollständig verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Aktuell werden noch immer letzte Lösch- und Räumarbeiten durchgeführt. Diese werden vermutlich noch einige Stunden andauern. In der Spitze waren über 200 Rettungs- und Einsatzkräfte im Einsatz, darunter mehr als 180 Feuerwehrkräfte. Das Gewerbegebiet wurde über mehrere Stunden weiträumig abgesperrt, um einen ungehinderten Einsatz zu gewährleisten.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Bewohner der umliegenden Gebäude konnten sich rechtzeitig selbstständig in Sicherheit bringen.



Die Kfz-Garage brannte vollständig aus. Angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer teilweise erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich nach aktuellen Schätzungen im siebenstelligen Eurobereich bewegen

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Brannenburg getroffen, unterstützt von weiteren umliegenden Polizeidienststellen. Noch am Vormittag übernahmen Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizei Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen.

Die genauen Umstände zur Brandursache sind Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.