DÖSINGEN. Am 24.02.2026, kam es gegen 12:50 Uhr auf der OAL 6 zwischen Blonhofen und Dösingen auf Höhe des dortigen Kieswerkes zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Fußgängerin wurde von einem Klein-Lkw erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Fahrer des Klein-Lkw übersah nach derzeitigem Kenntnisstand die entgegenkommende Fußgängerin und streifte die Frau mit dem rechten Außenspiegel auf Kopfhöhe. Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer, verstarb die Fußgängerin noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Es entstand ein Sachschaden am Lkw in Höhe von ca. 500 Euro. Die OAL 6 im Bereich der Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme für ca. vier Stunden gesperrt werden. (PI Buchloe)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).