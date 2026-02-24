WALTENHOFEN/OBERDORF. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Lkw gegen eine Brücke fuhr und anschließend nicht mehr bewegt werden konnte.

Am 24.02.2026 gegen 13:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters den Bahnweg in Richtung Seestraße. Die dortige Bahnbrücke ist mit einem Verkehrszeichen auf die Höhe von 2,6 Meter begrenzt. Der 23-Jährige fuhr mit dem 3,5 Meter hohen Transporter dennoch unter der Bahnbrücke durch und beschädigte hierbei den gesamten Fahrzeugaufbau. Der Kleintransporter konnte nicht mehr bewegt werden und musste mittels Abschlepper geborgen werden. Durch den Anstoß wurden der Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Der Schaden an der Brücke beträgt ca. 500 Euro. (VPI Kempten)

