GUNZENHAUSEN. (179) Am Dienstagnachmittag (24.02.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße WUG 27 bei Aha (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.



Gegen 13:40 Uhr befuhr die 43-jährige Deutsche mit ihrem schwarzen Opel die Kreisstraße WUG 27 von Aha in Richtung Dittenheim. Auf Höhe der Ortschaft Oberasbach kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie zunächst an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Kreisstraße WUG 27 ist derzeit (Stand: 16:00 Uhr) im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09831 6788 0 zu melden.



