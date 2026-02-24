INGOLSTADT, PFAFFENHOFEN A.D. ILM, 24.02.2026_In der Nacht von Montag (23.02.26) auf Dienstag (24.02.26) kam es am Bahnhof in Pfaffenhofen an der Ilm zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine 42-jährige Frau. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die 42-jährige Frau und der bislang unbekannte Täter gegen 22.50 Uhr am Rathausplatz in Ingolstadt in einen Bus der Linie N14 in Richtung Zuchering/Hagau. Während der Fahrt standen beide Personen im Bus.

Um 23.12 Uhr verließen sie den Bus am Hauptbahnhof Ingolstadt und bestiegen im Zeitraum bis 00.45 Uhr einen Zug in Richtung Pfaffenhofen an der Ilm / München.

Bereits während der Zugfahrt wurde die Frau laut eigenen Angaben von dem Mann körperlich bedrängt.

Nach dem Aussteigen am Bahnhof Pfaffenhofen kam es im Bereich der Fahrradabstellplätze zum sexuellen Übergriff. Der Täter schlug zudem auf die 42-Jährige ein.

Nachdem sich die Geschädigte leblos stellte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die leicht verletzte Ukrainerin lief daraufhin in Richtung der Münchener Straße (Bundesstraße B 13). Dort gelang es ihr, einen vorbeifahrenden Pkw anzuhalten. Der Fahrer des Wagens verständigte umgehend die Polizei.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Besonders von Interesse sind:

Zeugen, die sich zur genannten Zeit am Rathausplatz aufgehalten haben

Fahrgäste der Buslinie N14, denen das Paar aufgefallen ist

Reisende im Zug von Ingolstadt nach Pfaffenhofen, die die Bedrängung der Frau wahrgenommen haben

Personen die im Bereich des Bahnhofs Pfaffenhofen verdächtige Beobachtungen gemacht haben

Personenbeschreibung des unbekannten Täters:

Männlich, dunkelhäutig, bekleidet mit weißem Hoodie mit dunklem Aufdruck auf Brusthöhe, Jeansjacke, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen, zudem trug er ein grau-oranges Baseball-Cap

Personenbeschreibung der Geschädigten:

Weiblich, rote, stark gelockte Haare, trug ein orangefarbenes Oberteil, eine dunkle Lederjacke mit Innenfell, eine schwarze Jeans und Stiefeletten