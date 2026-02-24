VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Aktuell kommt es im Bereich Vilseck vermehrt zu Anrufen von Callcenter-Betrügern. Es handelt sich vorwiegend um falsche Polizisten. Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor solchen Anrufen. Legen Sie sofort auf!

Derzeit häufen sich Betrugsanrufe im Raum Vilseck. Die Betrüger geben sich vorwiegend als falsche Polizeibeamte aus und spielen vor, dass es in der Nachbarschaft zur Festnahme von Einbrechern kam, bei denen ein Zettel mit den Personalien der Betroffenen aufgefunden wurde. Um die Wertgegenstände der Betroffenen vor weiteren Einbrüchen zu schützen, sollen diese an die vermeintlichen Polizeibeamten übergeben werden.

Folgende Maschen sind zudem möglich:

Schockanruf:

Die Täter geben sich am Telefon zunächst als verzweifelte Angehörige der Betroffenen aus. Kurz darauf wird das Telefon an einen vermeintlichen Polizisten oder Staatsanwalt weitergereicht. Dieser erklärt, dass der Sohn oder die Tochter der Betroffenen einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem eine Person ums Leben gekommen ist. Um zu verhindern, dass der Angehörige in Haft geht, fordert der falsche Amtsträger eine Kaution von den Betroffenen.

Arztmasche:

Als vermeintliche Ärzte oder Mitarbeiter von Kliniken rufen die Betrüger bei ihren Opfern an und wollen Geld für eine teure und lebensnotwenige Behandlung eines Angehörigen.

Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger: