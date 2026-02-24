REGENSBURG. Am gestrigen Montagnachmittag kam es zu einem größeren Brand im Norden von Regensburg. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am 23. Februar, gegen 13:40 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Brandlberger Straße in Regensburg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die 73-jährige Bewohnerin noch in ihrer Wohnung, war aber nicht mehr ansprechbar. Sie wurde von Kräften der Feuerwehr geborgen und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Wohnung der 73-Jährigen ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und umfassend Spuren am Tatort gesichert. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Brandursache und weitere Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.