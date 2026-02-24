293. Versuchte räuberische Erpressung – Sendling

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 00:40 Uhr, war ein 15-Jähriger mit deutscher und griechischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München zu Fuß in der Bodenehrstraße unterwegs.

In der dort befindlichen Grünanlage an der Bodenehrstraße wurde der 15-Jährige von zwei bislang unbekannten und maskierten männlichen Tätern angesprochen und mit einem Messer bedroht. Dabei forderten die beiden Täter unter Vorhalt des Messers die Herausgabe seiner mitgeführten Wertgegenstände.

Da der 15-Jährige auf die Forderung nicht einging und sich zur Wehr setzte, wurde er durch das Messer an der Hand verletzt. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort.

Nach der Tat vertraute sich der 15-Jährige einer Familienangehörigen an, welche die Polizei über diesen Vorfall informierte.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, über 18 Jahre alt, 190 cm groß, kräftige stämmige Figur, dunkle Augen, dunkler Bart unter der Lippe; schwarze hüftlange glänzende Winterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze „Full-Face“-Maske, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose von Nike, schwarze Nike-Turnschuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlank; hüftlange dunkle Daunenwinterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze Maske über Mund und Nase, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose, schwarze Nike Air-Forc- One-Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bodenehrstraße im Bereich der Grünanlage (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

294. Verkehrsdelikt – Milbertshofen

Am Montag, 23.02.2026, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät auf der Leinthalerstraße durch.

Gegen 17:15 Uhr wurde ein BMW Pkw mit einer Geschwindigkeit von über 60 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen, weshalb der Fahrer des Pkw, ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München einer Kontrolle unterzogen wurde.

Dabei konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stellten die kontrollierenden Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeuges mussten die Beamten feststellen, dass der Pkw wenige Tage zuvor abgemeldet und außer Betrieb gesetzt worden war. Somit hätte der Pkw nicht mehr in Betrieb genommen werden dürfen. Beim 20-Jährigen wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Pkw in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München abgeschleppt.

Bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes erwarten den Fahrzeugführer nun zwei Punkte im Verkehrszentralregister, ein Fahrverbot von einem Monat sowie ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Zudem erwartet den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und nach der Zulassungsverordnung sowie im Falle eines positiven Blutergebnisses ein weiteres empfindliches Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie ein weiterer Monat Fahrverbot.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

295. Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Altstadt

Am Montag, 23.02.2026, gegen 03:15 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Zugangstür in den Verkaufsraum eines Lebensmittelgeschäftes im Sperrengeschoss des S-Bahnhofes Isartorplatz.

Im Inneren entwendete der unbekannte Täter ein elektronisches Gerät und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Das elektronische Gerät hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Eine Angestellte des Betriebes bemerkte den Einbruch beim Aufsperren des Geschäfts und verständigte sofort die Polizei.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sperrengeschosses am S-Bahnhof Isartorplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

296. Trickdiebstahl – Taufkirchen

Am Montag, 23.02.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 70-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München auf der Straße von einem bislang unbekannten männlichen Täter angesprochen. Der Täter gab an, eine Halskette sowie einen Ring auf dem Boden gefunden zu haben. Dann fragte er den 70-Jährigen, ob er diese Gegenstände nicht haben wolle.

Der unbekannte Täter steckte anschließend dem 70-Jährigen den Ring ungefragt an den Finger und legte ihm die Kette um den Hals. Anschließend entwendete der Täter unbemerkt die getragene Goldkette des 70-Jährigen, die dieser bereits um den Hals trug. Daraufhin entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Als der 70-Jährige den Diebstahl bemerkte, informierte er sofort die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

Die entwendete Kette hat einen Wert in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, osteuropäische-slawische Erscheinung; dunkle Kleidung, dunkler Anorak, dunkle Hose, dunkle Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eschenstraße, Lindenring und Eichenstraße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

297. Trickdiebstahl – Freimann

Am Montag, 23.02.2026, gegen 17:10 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 69-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Gegenüber der 69-Jährigen gab der Täter an, alte Bücher ankaufen zu wollen, weshalb er in die Wohnung gelassen wurde.

In einem unbemerkten Augenblick durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten und verließ anschließend unter Mitnahme einer Goldmünze in Höhe eines vierstelligen Betrages die Wohnung in unbekannte Richtung.

Als die 69-Jährige den Diebstahl bemerkte, informierte sie den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur; schwarze Mütze, hellbraune Lederjacke (teils aus Stoff)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lützelsteiner Straße, Buchhorner Straße und Völckerstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

298. Zwei Raubdelikte– Trudering-Riem

Fall 1:

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 23:35 Uhr, befand sich ein 41-jähriger Vietnamese mit Wohnsitz in München zu Fuß in der Phantasiestraße in München. Dort wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern (1x männlich und 1x weiblich) angesprochen und nach Geld gefragt.

Nachdem der 41-Jährige die Herausgabe von Bargeld verweigerte, zog der männliche Täter unvermittelt einen Schlagstock und schlug damit auf den 41-Jährigen ein. Im Anschluss durchsuchten die beiden bislang unbekannten Täter eine mitgeführte Tasche des 41-Jährigen und entnahmen daraus einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag.

Anschließend flüchteten sie die Phantasiestraße in nördliche Richtung. Bei dem Überfall wurde der 41-Jährige leicht verletzt.

Fall 2:

In einem weiteren Fall am Samstag, 21.02.2026, gegen 00:50 Uhr, befand sich eine 34-jährige Nepalesin mit Wohnsitz in München zu Fuß im Bereich der Bajuwarenstraße. Dort wurde sie ebenfalls von einer unbekannten Frau und einem unbekannten Mann angesprochen und zunächst nach dem Weg gefragt.

Anschließend bedrohte der männliche Täter die 34-Jährige mit einem Schlagstock und forderte die Herausgabe von Bargeld. Gleichzeitig griff die Täterin die 34-Jährige tätlich an und entriss ihr eine mitgeführte Tasche mit Wertsachen.

Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit der Tatbeute in Richtung Kurzhuberstraße. Die 34-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verletzungen am Hals und musste von einem hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung und Ergreifung der Täter. Teile der Tatbeute wurden auf der Flucht der Täter zurückgelassen.

Die weiteren Ermittlungen und Tatzusammenhänge werden durch das zuständige Fachkommissariat 21 des Polizeipräsidiums München geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, , Oberlippen- und Kinnbart, sprach Hochdeutsch; dunkel gekleidet mit schwarzer Jacke, Mütze und Schal

Täterin 2:

Weiblich, ca. 16-18 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftige Statur, offene schwarze lange Haare; dunkle Winterjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Phantasiestraße, Bajuwarenstraße, Renkenweg oder Kurzhuberstraße (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.