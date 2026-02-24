BAYREUTH. Am Dienstagmorgen brach ein Feuer in einer Wohnung in Bayreuth aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 1 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Bayreuth/Kulmbach über ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Justus-Liebig-Straße ein. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fuhren umgehend zum Brandobjekt. Die Bewohner konnten das Anwesen selbstständig verlassen, ein 25-Jähriger erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr konnten die Flammen in der Wohnung im zweiten Obergeschoss schnell löschen. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten der Kriminalpolizei Bayreuth könnte eine außer Acht gelassene Zigarette die Ursache für den Brand gewesen sein.