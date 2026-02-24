MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Ein größerer Polizeieinsatz beschäftigte in der Nacht die Einsatzkräfte in Marktredwitz. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden, nach einem weiteren Mann wird derzeit noch gefahndet.

Zunächst waren der Polizei drei verdächtige Personen gemeldet worden, die sich auf einem Flachdach des Klinikums aufhielten. Bei Eintreffen der Streifen versuchten die Personen zu flüchten.

Ein 41-jähriger tschechischer Staatsangehöriger konnte zu Fuß eingeholt und festgenommen werden, nachdem er sich der Kontrolle entziehen wollte. Ein weiterer Mann sprang beim Erblicken der Beamten vom Dach und flüchtete. Auf dem Dachbereich selbst nahmen die Einsatzkräfte eine 22-jährige tschechische Staatsangehörige fest. Der mutmaßliche Grund für das Verhalten der Gruppe war schnell gefunden.

In der Nähe des Kinderspielplatzes entdeckten die Beamten drei neuwertige E-Bikes, die offenbar kurz zuvor entwendet worden waren. Die Beamten stellten die hochwertigen Fahrräder im Gesamtwert von rund 12.000 Euro sicher. Nach ersten Erkenntnissen stammen sie von Anwesen in der Schillerstraße.

Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen verlief zunächst ohne Erfolg. Neue Hinweise von Zeugen führten die Einsatzkräfte später zu einem Grundstück in der Putzenreutherstraße, wo ein Mann gesichtet wurde, auf den die Personenbeschreibung zutrifft.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 180 Zentimeter groß

zirca 35 Jahre alt

hager

kurze, braune, seitlich gescheitelte Haare

sehr hellhäutig

blauer hüftlanger Anorak

helle Hose

Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Während der Suche stießen die Einsatzkräfte zudem auf weitere abgestellte Fahrräder, deren Herkunft nun überprüft wird.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des flüchtigen Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Marktredwitz unter der Tel.-Nr. 09231/96760 oder unter dem Notruf 110 zu melden.