BAYERISCH GMAIN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Samstagabend, den 21. Februar 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 39-jährigen Mann am Bahnhof in Bayerisch Gmain. Dabei wurden verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel sowie Falschgeld aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in der Sache. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend (21. Februar 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 39-jährigen Deutschen am Bahnhof in Bayerisch Gmain. Im Rahmen dessen konnte bei dem Kontrollierten Methamphetamin, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana und Haschisch sowie eine Feinwaage und größere Menge Bargeld aufgefunden werden. Der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erhärtete sich, weshalb der Mann vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung an die Grenzpolizeiinspektion Piding übergeben wurde. Im Zuge einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler zudem über 200 Gramm Amphetamin, über 250 Ecstasy-Tabletten, einen gestohlenen E-Scooter sowie größere Mengen Falschgeld sicher.

Das zuständige Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizei Traunstein übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde der 39-Jährige am 22. Februar 2026 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern weiter an.