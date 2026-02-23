IMMENSTADT. Heute gegen 14:00 Uhr kam es in einer Gartenhütte in der Missener Straße zu einem Vollbrand. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich etwa 20 Minuten vor Brandausbruch zwei 20 Jahre alte Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit berechtigt in der Gartenhütte auf und rauchten dort eine Zigarette. Kurz darauf stand die Hütte in Vollbrand. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst die Feuerwehren Immenstadt, Bühl, Zaumberg und Rauhenzell.

Im Raum steht derzeit eine fahrlässige Brandentstehung im Zusammenhang mit dem Rauchen in der Hütte. Eine abschließende Bewertung bleibt den laufenden Ermittlungen vorbehalten. Die Polizeiinspektion Immenstadt hat gegen die beiden 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (PI Immenstadt)

