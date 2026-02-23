STARNBERG. Seit Mitte November 2025 kam es wiederholt zu Fällen von Parfümdiebstählen in einem Drogeriemarkt in der Starnberger Innenstadt. Ein Trio entwendete dabei systematisch hochwertige Parfüms im Wert von mehreren tausend Euro. Am vergangenen Freitag konnte das Trio nun festgenommen werden.

Insgesamt kam es seit Mitte November letzten Jahres zu sechs Fällen von Bandendiebstahl in dem Drogeriemarkt. Dabei ging es der aus zwei Frauen (43 und 46 Jahre) und einem Mann (49 Jahre) bestehenden Diebesbande mit rumänischer Staatsangehörigkeit jeweils um die Erlangung von hochpreisigen Parfüms. Diese wurden zwar durch die Videoüberwachung des Geschäfts aufgezeichnet, allerdings konnte die Bande nicht auf frischer Tat ertappt werden.

Als sich das Trio am 20.02.2026 erneut in der Drogerie aufhielt, wurde es vom Ladendetektiv wiedererkannt. Als er sie in der Drogerie ansprach und stellte, konnte der Mann zunächst unerkannt fliehen, wurde aber kurze Zeit später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei Starnberg im Innenstadtbereich festgenommen.

Gegen alle drei Tatbeteiligten stellte die Staatsanwaltschaft München II Haftantrag. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München erließ am 21.02.2026 gegen den Mann und eine der Frauen, die in Rumänien wohnen, Untersuchungshaft. Die weitere Täterin mit Wohnsitz in Deutschland wurde unter Auflagen wieder entlassen.

Aufgrund des organisierten Vorgehens wird von Bandendiebstahl ausgegangen, weshalb die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die weiteren Ermittlungen übernommen hat.