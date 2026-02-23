PASSAU. Bahnfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau fanden bei einer Kontrolle im Zug eine größere Menge Heroin. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich inhaftiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Am Samstagmittag (21.02.2026) kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau am Bahnhof einen 31-jährigen Nigerianer, der sich im Zug nach Wien befand. Bei der Kontrolle des 31-Jährigen samt Gepäck fanden die Beamten insgesamt fünf Pakete, in denen er mutmaßlich Betäubungsmittel transportierte. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Pakete sichergestellt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Demnach handelt es sich bei dem Inhalt um rund 2,5 Kilogramm Heroin.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag (22.02.2026) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dabei wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln erlassen. Der 31-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 23.02.2026, 16.00 Uhr