FÜRTH. (171) Am Sonntagmorgen (22.02.2026) führte die Mitteilung über eine aggressive Person in Fürth zu einem Polizeieinsatz. Bei seiner Gewahrsamnahme leistete ein 38-Jähriger Mann Widerstand und verletzte hierbei zwei Polizeibeamte.



Gegen 03:55 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass sich eine aggressive Person auf dem Gehweg vor einer Bar in der Erlanger Straße aufhalte, laut herumschreie und dabei Flaschen auf den Boden werfe. Vor Ort trafen die alarmierten Streifenbesatzungen auf einen 38-jährigen Deutschen.

Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt, beabsichtigten die Einsatzkräfte, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Hiergegen setzte sich der 38-Jährige jedoch derart vehement zur Wehr, dass er drei Polizeibeamte verletzte. Die Beamten brachten den Mann schließlich zur Polizeiinspektion Fürth und nahmen ihn dort in Gewahrsam. Zudem bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Die Beamten, die bei dem Einsatz verletzt worden waren, blieben weiterhin dienstfähig.

Der 38-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Sebald