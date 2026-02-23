287. Verkehrsunfall, Krankenfahrstuhl kollidiert mit Baum; eine Person leicht verletzt – Sendling

Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 20:23 Uhr, befuhr eine 62-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem elektronischen Krankenfahrstuhl den Gottfried-Böhm-Ring auf einem neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg. Dabei befuhr die 62-Jährige den südlichen Gehweg in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Auf Höhe der Hausnummer 1 kam die 62-Jährige nach rechts mit ihrem Krankenfahrstuhl auf den dortigen Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn und kollidierte in der Folge mit einem dortigen Baum. Dabei stürzte sie aus dem Krankenfahrstuhl und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Dabei wurde die 62-Jährige verletzt und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund einer Alkoholisierung musste zudem eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden. Dabei leistete die 62-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Polizei geführt.

288. Einbruch in Restaurant – Unterföhring

Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 03:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster in einen gastronomischen Betrieb. Die Täter begaben sich anschließend aus dem Keller in den im Erdgeschoss befindlichen Gastraum des Restaurants, wo es zum Kontakt zwischen den zwei unbekannten Tätern und noch vor Ort befindlichen Mitarbeitern des Restaurants kam.

Die Mitarbeiter des Restaurants verständigten umgehend den Polizeinotruf 110, während die zwei unbekannten Täter flüchteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Dem Gastronomiebetrieb entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zu einem Beuteschaden kam es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Beide männlich und dunkel gekleidet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Münchner Straße und Bergstraße (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

289. Versuchter Einbruch in Supermarkt – Ramersdorf

Am Montag, 23.02.2026, gegen 01:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Über einen in dem Mehrfamilienhaus befindlichen Zugang, versuchten die zwei unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür in den dort befindlichen Supermarkt zu gelangen.

Durch den dadurch entstandenen Lärm wurde eine Bewohnerin des Hauses auf den Vorfall aufmerksam und begab sich anschließend in den Hausflur. Dort konnte sie noch zwei männliche Personen zu Fuß flüchten sehen. Die Anwohnerin verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zu einem Beuteschaden kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Beide männlich, „jung“, schlank, schwarze Haare; schwarze Kapuzenpullover (einer mit rot-blauen Streifen am Ärmel); mit einem „Werkzeug“ in der Hand

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Straße und Führichstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

290. Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrsdelikt, eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 23:05 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford Pkw die Von-der-Tann-Straße in München. Anschließend hielt der 40-Jährige mit dem Pkw in der Zufahrt und vor einem Tor zu einem dort befindlichen Anwesen. Mitarbeiter des Anwesens sprachen den 40-Jährigen an. Da er psychisch auffällig auf sie wirkte, verständigten sie die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der 40-Jährige immer noch vor Ort. Bei einer anschließenden Identitätsfeststellung durch die Polizei weigerte sich der 40-Jährige, seine Personalien anzugeben. In der Folge dessen leistete der 40-Jährige bei seiner Durchsuchung Widerstand, indem er die Polizeibeamten tätlich angriff. Aus diesem Grund musste der 40-Jährige festgenommen werden.

Vor Ort konnte beim Tatverdächtigen eine Alkoholisierung wahrgenommen werden, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet worden ist.

Im Verlauf des Polizeieinsatzes wirkte der 40-Jährige auch auf die Polizeibeamten psychisch auffällig, weswegen er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht worden ist.

Durch die Widerstandshandlungen wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter im Gesicht leicht verletzt. Der 40-Jährige blieb bei dem Polizeieinsatz unverletzt.

Der Pkw musste vor Ort abgeschleppt werden. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen u. a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Trunkenheit im Verkehr, werden von der Münchner Kriminalpolizei und der Verkehrspolizei geführt.

291. Trickdiebstahl – Feldmoching

Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 14:30 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Wohnungstür einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Die unbekannten Täter gaben sich als Bekannte ihres bereits verstorbenen Ehemannes aus. Während ein Täter die Seniorin ablenkte, begab sich der zweite bislang unbekannte Täter, unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, in die Wohnung der Seniorin. Hier durchsuchte er unbemerkt die Wohnung. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Wenig später bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Bereichs entwendet worden war, woraufhin sie den Polizeinotruf 110 verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keine neuen Erkenntnisse.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 195 cm groß, 40 Jahre alt, kräftig, Hochdeutsch, 110 kg, west-/nordeuropäische Erscheinung

Täter 2:

Männlich, 180 cm groß, 35 Jahre alt, sprach gebrochen Deutsch, 80 kg, osteuropäisch/slawische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pappelallee und Blausternweg (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

292. Erfolgreiche Reanimation nach Körperverletzungsdelikt – Bogenhausen

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 16:00 Uhr, befand sich eine 26-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz in Deutschland zur Behandlung in einem Krankenhaus. Die 26-Jährige war kurz zuvor eingeliefert worden und führte Identitätsdokumente auf andere Personalien ausgestellt mit sich. Daher wurde die Polizei verständigt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten versuchte die 26-Jährige zu flüchten und leistete im Anschluss bei ihrer Festhaltung massiv Widerstand. Eine 22-jährige Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Die 26-Jährige musste anschließend gefesselt und zur weiteren Sachbearbeitung zur örtlichen Polizeiinspektion gebracht werden. Die Dokumente wurden sichergestellt.

Dort krampfte die 26-Jährige, verlor das Bewusstsein und wurde reanimationspflichtig. Sie musste deshalb von den Polizeieinsatzkräften wiederbelebt werden.

Noch vor Eintreffen des verständigten Rettungsdienstes erlangte die 26-Jährige wieder das Bewusstsein. Sie wurde im Anschluss erneut in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung und Haftfähigkeitsprüfung wurde sie im Nachgang der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wurde sie am darauffolgenden Tag von einem Richter entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte übernommen. Wie die 26-Jährige zu den Dokumenten kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.