NÜRNBERG. (170) Am Sonntagmorgen (22.02.2026) wurde am Nürnberger Hafen ein Sattelauflieger entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der Standortleiter einer Logistikfirma am Nürnberger Hafen stellte fest, dass gegen 04:20 Uhr ein voll beladener Sattelauflieger mit dem amtlichen Kennzeichen A-RM956 vom Firmengelände in der Koperstraße entwendet wurde. Die unbekannten Täter hatten die Zufahrt zur Firma manipuliert, sodass sich die Tore nicht mehr schlossen.

Der Gesamtwert des Sattelaufliegers und seiner Ladung wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Der Auflieger war mit Glätteisen beladen und hatte eine weiße Plane mit dem rot-blauen Schriftzug „Roman Mayer Logistik Group“.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Bereich der Koperstraße verdächtige Personen oder eine Sattelzugmaschine ohne Auflieger gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



