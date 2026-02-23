0274 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am Sonntag (22.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Person mit einem Auto-Anhänger-Gespann und einem 73-jährigen Autofahrer in der Dr.-Dürrwanger-Straße.

Gegen 13.15 Uhr hielt der 73-Jährige an der Ampel verkehrsbedingt an. Der Unbekannte bemerkte dies offenbar zu spät. Er rollte mit seinem Gespann auf das Auto des 73-Jährigen auf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0275 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am Sonntag (22.02.2026) sprühten ein 25-Jähriger sowie ein 45-Jähriger Graffiti in der Dominikanergasse.

In den frühen Morgenstunden beobachtete eine Passantin die beiden dabei und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Männer durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten u. a. Sprühdosen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 25-Jährigen sowie den 45-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 25-Jährige sowie der 45-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.