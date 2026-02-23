ERLANGEN. (165) In der Zeit von Samstagabend (21.02.2026) bis zum Sonntagmittag (22.02.2026) brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus im Erlanger Stadtteil Büchenbach ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.



In der Zeit von Samstag (18:00 Uhr) bis Sonntag (13:15 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen im Demlingweg. In den Innenräumen durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Wertgegenstände im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



