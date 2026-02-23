HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am Montagmorgen geriet ein überdachter Lagerplatz auf einem Pferdehof in Brand. Personen oder Tiere wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Kurz nach 6 Uhr stellte eine Zeugin über eine Überwachungskamera fest, dass der Lagerplatz ihres Pferdehofs in Flammen stand. Beim Brandobjekt handelt es sich um einen überdachten Unterstand, in dem Stroh und Heu sowie verschiedene Gartengeräte gelagert waren.

Kräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten die Flammen ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Brand zu Schaden. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Beamte der Kriminalpolizei Bamberg bitten Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich Röbersdorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.