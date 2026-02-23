BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Beim Training der Turnabteilung eines örtlichen Sportvereins kam es am Freitag, 20. Februar 2026, zu einem schweren Sportunfall. Ein 26-jähriger Mann verletzte sich dabei alleinbeteiligt so schwer, dass mit seiner Querschnittlähmung gerechnet werden muss. Die Kriminalpolizei Rosenheim untersucht jetzt, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Am Freitagabend (20.02.2026) fand in einer Turnhalle am Rathausplatz in Bruckmühl das Training eines örtlichen Turnvereins statt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verunfallte ein 26-jähriger Sportler, der im Landkreis Ebersberg wohnt, gegen 18.10 Uhr bei einer Übung alleinbeteiligt so schwer, dass mit seiner Querschnittlähmung zu rechnen ist.

Nachdem der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort erste ärztliche Maßnahmen einleiteten, kam das Unfallopfer mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau.

Die ersten Maßnahmen am Unfallort übernahmen Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling. Für die Kriminalpolizei übernahm der Kriminaldauerdienst die weiteren Untersuchungen, die inzwischen vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist von einem tragischen Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung auszugehen. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gibt es bislang keine.