FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am frühen Montagmorgen, 23. Februar 2026, kam eine 80-jährige Frau bei einem Wohnungsbrand in Freilassing ums Leben. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Traunstein führt nun die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Montag (23. Februar 2026), um kurz nach 02.50 Uhr, ging über die Integrierte Leitstelle Traunstein die Mitteilung einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Weildorfer Straße in Freilassing ein. Die umgehend alarmierten Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen einen Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Wohneinheiten verhindern.

Die 80-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung erlag nach ihrer Bergung noch vor Ort ihren schweren Brandverletzungen. Mehr als ein Dutzend Hausbewohner verließen das Gebäude vorsorglich und blieben unverletzt. Nach den Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Freilassing durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Die Untersuchungen werden nun durch das zuständige Fachkommissariat 1 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.