LANDSHUT. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag (20.02.2026) gegen 15.00 Uhr bis Samstag (21.02.2026), ca. 08.30 Uhr, ein Auto unter Umgehung der Keyless-Go-Technik.

Das Fahrzeug der Marke Kia im Zeitwert von etwa 20.000€ wurde im genannten Zeitraum aus der Königsberger Straße entwendet. Die bislang unbekannten Täter umgingen die Sicherungseinrichtung und fuhren mit dem Pkw in bislang unbekannte Richtung davon.

Personen, die in der genannten Zeit im Bereich der Königsberger Straße in Landshut verdächtige Personen als auch Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.02.2026, 10.31 Uhr