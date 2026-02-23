SIMBACH AM INN, LKR. ROTTAL-INN. In der Nacht von Freitag (20.02.2026) auf Samstag (21.02.2026) fanden Beamte bei einer Kontrolle eine größere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Gegen 23.40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Simbach am Inn einen VW mit österreichischer Zulassung bei der Einreise. Bei der Kontrolle der beiden Insassen, eine rumänische Frau im Alter von 37 und ein Rumäne im Alter von 40 Jahren, sowie des Fahrzeugs fanden die Beamten mehrere Bündel Bargeld. Die Insassen konnten Herkunft und Verwendung des niedrigen sechsstelligen Betrags nicht plausibel erklären, weshalb das Bargeld sichergestellt wurde.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche übernommen, diese dauern an. Die beiden Insassen wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Veröffentlicht: 23.02.2026, 10.22 Uhr