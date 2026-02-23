AUERBACH, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am 21. Februar kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Auerbach. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter brachen am 21. Februar gegen 22:30 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten den Innenbereich des Supermarktes. Dabei entstand ein Sachschaden, der im mittleren vierstelligen Eurobereich liegt. Die Täter flohen nach der Tat ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Derzeit laufen die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die am Samstag, 21. Februar, zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr in der Michelfelderstraße in Auerbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!