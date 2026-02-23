GÜNZBURG. Der 56-jährige Mann, der seit dem 13.02.2026 in Günzburg als vermisst galt, wurde tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Der Vermisste wurde in Rechberghausen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen zum Todesfall hat nun der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei in Ulm übernommen.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person im Rahmen der Vermisstenfahndung – zu löschen! Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).