PASSAU. Der seit Sonntag, 22.02.2026, vermisste Mann aus dem Krankenhaus in Passau wurde wieder wohlbehalten aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Passau danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Veröffentlicht am 23.02.2026 um 02:05 Uhr