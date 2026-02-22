0267 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Hochzoll - Am Mittwoch (18.02.26) zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Neuschwansteinstraße.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323-2310 entgegen.

0268 - Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hochzoll - Am Freitag (20.02.2026) war ein 22-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültigen Führerschein in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 22-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain.

Außerdem war der 22-Jährige ohne Führerschein unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der 22-Jährige besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.

0269 - Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt - Am Freitag (20.02.2026) war ein 22-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Dr.-Port-Straße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann drogentyptisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Autofahrer.

Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0270 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem E-Scooter

Pfersee - Am Freitag (22.02.2026) beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Straße „Dillinger Weg“.

Gegen 00.45 Uhr wurde der E-Scooter in den dortigen Bach geworfen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0271 - Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen - Am Samstag (21.02.2026) war ein 53-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 07.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann einen gefälschten Führerschein vorzeigte. Der Mann besaß nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos. Die Fahrt war somit für ihn beendet.

Gegen den Autofahrer wird nun u.a. wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

0272 - Polizei nimmt Ladendieb fest

Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) stoppten Polizeibeamte einen 29-jährigen Ladendieb in der Holzbachstraße.

Gegen 11.15 Uhr entwendete der Mann eine Packung Tabak in einer Tankstelle. Das bemerkte ein Mitarbeiter und stellte den 29-Jährigen. Dabei händigte er den Tabak wieder aus und rannte anschließend weg.

Die Polizei konnte ihn nach kurzer Flucht in der Bgm-Ackermann-Straße stoppen. Die Beamten stellten bei der Kontrolle weiteres vermeintliches Diebesgut sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Diebstahls.

Der 29-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

0273 - Polizei stoppt Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) war ein 20-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille. Für den 20-jährigen Fahranfänger gilt eine 0,0 Promille-Grenze. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 20-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.