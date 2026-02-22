FÜRTH. (163) In der Nacht von Samstag (21.02.2026) auf Sonntag (22.02.2026) kam es vor einer Diskothek in Fürth zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 01:55 Uhr ging bei der Polizei über Notruf die Mitteilung ein, dass es vor einer Diskothek in der Waldstraße zu einer Schlägerei gekommen sei. Dabei sollen mehrere Männer auf einen am Boden liegenden 40-jährigen Mann (polnisch) eingeschlagen und eingetreten haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 40-Jährige gemeinsam mit seinem 43-jährigen Begleiter (polnisch) vor der Diskothek mit drei weiteren Männern in Streit. Im weiteren Verlauf ging der 40-Jährige mutmaßlich infolge eines Schlages zu Boden und erhielt mehrere Tritte gegen den Kopf.

Streifen der Polizeiinspektion Fürth nahmen zwei Tatverdächtige – einen 44-jährigen Mann (mazedonisch) sowie einen 52-jährigen Mann (deutsch) – noch vor Ort vorläufig fest. Ein dritter Tatverdächtiger konnte nicht mehr angetroffen werden.

Zu dem bislang unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und war bekleidet mit einer blauen Jeans, einer Jacke mit tarnähnlichem Muster und rotem Emblem auf dem Rücken sowie schwarzen Schuhen.

Rettungskräfte versorgten den 40-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald