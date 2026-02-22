NÜRNBERG. (162) In der Zeit von Mittwochmorgen (18.02.20026) bis Freitagmorgen (20.02.2026) versuchten bislang Unbekannte, in ein Geschäft im Nürnberger Stadtteil Langwasser einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen 06:30 Uhr (Mittwoch) und 06:00 Uhr (Freitag), gewaltsam über ein Fenster sowie eine Tür in ein Geschäft im Euckenweg einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Euckenwegs bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald