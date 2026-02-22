Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAYREUTH. Nach dem Polizeieinsatz am Donnerstagvormittag, 12.02.2026, in einem Mehrfamilienhaus in der St.-Nikolaus-Straße befindet sich ein 27-jähriger Mann inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 27-jährige Deutsche im Treppenhaus randaliert, Anwohner bedroht und mit einem Messer auch Stichbewegungen in Richtung von Nachbarn ausgeführt haben. Anschließend zog er sich in seine Wohnung zurück.

Da eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte nach polizeilichen Sicherungsmaßnahmen schließlich der Zugriff durch Spezialkräfte. Der 27-Jährige wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Verletzt wurde niemand.

Im Anschluss ordnete das Ordnungsamt der Stadt Bayreuth aufgrund von Allgemeingefährlichkeit die Unterbringung des Mannes in einem Bezirkskrankenhaus an.

Zeitgleich durchsuchten Kräfte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth sowie der Kriminalpolizei Bayreuth die Wohnung des 27-Jährigen. Hier stießen sie auf diverse Messer und mehrere hundert Gramm unterschiedlicher Drogen und stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der aufgefundenen Drogen übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde der 27-Jährige am Freitag, 20.02.2026, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Zudem wird gegen ihn unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.