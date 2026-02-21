WEITNAU. Am Samstagabend gegen 18 Uhr kam es auf der B12 zwischen Weitnau und Hellengerst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw BMW aus bislang unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und prallte dort mit einem entgegenkommenden Pkw VW frontal zusammen. Zwei der vier Fahrzeuginsassen des VW wurden bei dem Verkehrsunfall schwerst verletzt, die zwei weiteren leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Für Rettungs- und Bergemaßnahmen waren die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Es waren insgesamt über 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Bundesstraße war bis zur Bergung der Fahrzeuge für ca. vier Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr sowie die Autobahn GmbH eingerichtet. (VPI Kempten)

