NÜRNBERG. (159) Am Samstagnachmittag (21.02.2026) fand in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung unter dem Titel „Enforce Tac“ mit Aufzug statt. Das Versammlungsgeschehen verlief größtenteils störungsfrei.



Die Versammlung begann um 14:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung in der Gostenhofer Hauptstraße. Anschließend setzte sich der Aufzug durch die Nürnberger Innenstadt in Bewegung. Die Wegstrecke führte unter anderem über den Plärrer, den Kornmarkt, den Frauentorgraben, den Bahnhofsplatz, die Königstraße und die Spitalbrücke zur Abschlusskundgebung am Sebalder Platz. In der Spitze nahmen rund 400 Personen an dem Demonstrationszug teil.

Die Versammlung endete gegen 16:30 Uhr.

Im Vorfeld der Auftaktkundgebung kam es zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einem Passanten zu einem mutmaßlichen Diebstahls- und Körperverletzungsdelikt. Weitere nennenswerte Störungen wurden nicht festgestellt.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Nürnberger Verkehrspolizei im Einsatz.



Erstellt durch: Michael Sebald