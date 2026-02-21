Mindelheim / A96. Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der BAB 96 in Fahrtrichtung München. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen der Anschlussstelle Mindelheim und Bad Wörishofen während der Fahrt mehrere Skihelme, die sich vermutlich aus einer nicht ordnungsgemäß gesicherten Dachbox lösten. Fünf nachfolgende Fahrzeuge kollidierten daraufhin schwer auf der linken Fahrspur. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt sein Fahrzeug vor dem Unfall auf dem Standstreifen an und versuchte zu Fuß seine verloren gegangene Ladung auf der BAB einzusammeln, entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Beamten von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen Mann mittleren Alters mit grauer Jacke. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Pkw mit Dachbox gehandelt haben.

Beim Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Sowohl die Autobahnmeisterei Mindelheim, als auch die Feuerwehr Mindelheim, sowie das Technische Hilfswerk Memmingen befand sich mit etwa 30 Einsatzkräften zu Absperrmaßnahmen vor Ort.

Zeugen des Unfalls, sowie der bisher unbekannte Fahrzeugführer des schwarzen Pkw werden dringend gebeten sich bei der Autobahnpolizeistation in Memmingen unter Telefon 08331-100311 zu melden. (APS Memmingen)