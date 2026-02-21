PÄHL, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Freitagabend, den 20. Februar 2026, kam es im Bereich Pähl auf der Staatsstraße St2056 zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß eines Pkws und eines Traktors erlag eine 35-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen.

Am Freitag (20. Februar 2026), gegen 17.45 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Oberland bekannt, dass es auf der Staatsstraße St2056 zwischen Pähl und Wielenbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Eine 35-jährige Frau aus Dießen, die aus Richtung Pähl kam, verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und kam ins Schleudern. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn, auf der ein 40-Jähriger aus Weßling mit seinem Traktor fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des Traktorfahrers kam es zu einem Frontalzusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Dame in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Freiwilligen Feuerwehren Pähl und Wielenbach mit schwerem Gerät befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgung erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro beziffert.

Die Maßnahmen vor Ort wurden in Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft getroffen. So wurde unter anderem zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt.

Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für ca. 4,5 Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernahm die Polizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen zum Unfallhergang.