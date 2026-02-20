BAD HINDELANG. Am Morgen des 20.02.2026 wurde die Polizeiinspektion Sonthofen zu einem Unfall an den Jochpass hinzugerufen. Eine Person wurde verletzt.

Vor Ort wurde bekannt, dass ein 75-jähriger Fahrer des Unfallfahrzeuges aufgrund eines vorausgegangenen medizinischen Vorfalls in notärztlicher Behandlung ist. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste der Jochpass in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt werden.

Nach ersten Ermittlungen erlitt der Fahrer des Unfallfahrzeuges einen medizinischen Notfall in dessen Verlauf er mit geringer Geschwindigkeit gegen die Schutzplanke stieß. Ein im Fahrzeug befindlicher Mitfahrer konnte das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Weitere Personen oder Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden. (PI Sonthofen).

