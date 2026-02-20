ROSENHEIM. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 20. Februar 2026, versuchten in Rosenheim ein oder mehrere bislang Unbekannte in ein abgestelltes Wohnmobil einzubrechen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Donnerstag, 19. Februar 2026, 23.30 Uhr, bis Freitag, 20. Februar 2026, 0.30 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Fahrerkabine in ein Wohnmobil einzubrechen. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Loretowiese in Rosenheim abgestellt. Die Besitzer befanden sich während der Tatzeit im Wohnmobil. Nachdem sie in der Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen hatten, stellten sie am Morgen einen Sachschaden im Bereich der Fahrertür fest.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Die Ermittlungen werden nun von Beamten des zuständigen Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in dem genannten Zeitraum im Nahbereich der Rosenheimer Loretowiese verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.