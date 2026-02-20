0261 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Bärenkeller – In der Zeit von Mittwoch (18.02.2025), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 05.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lkw in der Straße „Obere Schleisweg“. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0262 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Donnerstag (19.02.2026) verleumdete ein 42-jähriger Mann einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Zudem leistete der 42-Jährige Widerstand gegen die Polizei. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 11.15 Uhr verleumdete der 42-Jährige mit einem öffentlich aufgestellten Plakat einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Eine Streife konnte den Mann antreffen. Bei dem Versuch die Personalien des Mannes festzustellen, zeigte sich der 42-Jähriger unkooperativ und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Beamte fesselten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verleumdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 42-Jährigen.

Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0263 – Polizei verhindert Fahrt unter Alkohol

Lechhausen – Am Donnerstag (19.02.2026) saß ein 52-Jähriger bei laufendem Motor alkoholisiert in seinem Auto in der Hardenbergstraße.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Den Mann erwarten keine strafrechtlichen Konsequenzen.

0264 – Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bergheim – Am Donnerstag (19.02.2026) war ein 35-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und zu schnell in der Hauptstraße unterwegs.

Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen.

Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0265 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Inningen – In der Zeit von Mittwoch (18.02.2026), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem geparkten Wohnmobil in der Wasserturmstraße.

Die Unbekannten beschädigten am Wohnwagen sowohl die Tür, als auch ein Fenster. Das Innere durchsuchten die Unbekannten offenbar nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.