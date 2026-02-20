Mobile Wache unterwegs
0261 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Bärenkeller – In der Zeit von Mittwoch (18.02.2025), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 05.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lkw in der Straße „Obere Schleisweg“. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0262 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Innenstadt – Am Donnerstag (19.02.2026) verleumdete ein 42-jähriger Mann einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Zudem leistete der 42-Jährige Widerstand gegen die Polizei. Dabei wurde niemand verletzt.
Gegen 11.15 Uhr verleumdete der 42-Jährige mit einem öffentlich aufgestellten Plakat einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Eine Streife konnte den Mann antreffen. Bei dem Versuch die Personalien des Mannes festzustellen, zeigte sich der 42-Jähriger unkooperativ und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Beamte fesselten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verleumdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 42-Jährigen.
Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0263 – Polizei verhindert Fahrt unter Alkohol
Lechhausen – Am Donnerstag (19.02.2026) saß ein 52-Jähriger bei laufendem Motor alkoholisiert in seinem Auto in der Hardenbergstraße.
Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.
Den Mann erwarten keine strafrechtlichen Konsequenzen.
0264 – Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer unter Drogeneinfluss
Bergheim – Am Donnerstag (19.02.2026) war ein 35-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und zu schnell in der Hauptstraße unterwegs.
Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen.
Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0265 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Inningen – In der Zeit von Mittwoch (18.02.2026), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem geparkten Wohnmobil in der Wasserturmstraße.
Die Unbekannten beschädigten am Wohnwagen sowohl die Tür, als auch ein Fenster. Das Innere durchsuchten die Unbekannten offenbar nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
0266 – Mehrere Unfälle auf der BAB 8
Zusmarshausen / BAB 8 / FR München – Am Donnerstag (19.02.2026) kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn A 8. Der 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sowie die Fahrerin eines Autos wurden hierbei leicht verletzt.
Gegen 10.45 Uhr geriet der Sattelzug des 55-Jährigen nach rechts auf den Seitenstreifen und rutschte in der Folge in die Betonleitwand. Hierbei wurden mehrere Felder verschoben und beschädigt. Im weiteren Verlauf brach der Sattelzug nach links aus. Dabei überfuhr der Sattelzug alle drei Fahrstreifen und prallte gegen den Mitteltrog, welcher die beiden Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Erde, die sich zwischen den beiden Betonleitwänden befand, geriet dabei auf die Fahrbahn in Richtung Stuttgart. Der 55-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die BAB 8 musste in der Folge für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Im Rahmen der Bergungsarbeiten kam es immer wieder zu Teilsperrungen der beiden Richtungsfahrbahnen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 55-Jährigen.
Der 55-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Gegen 12.00 Uhr kam es im Stau auf dem rechten Fahrstreifen der A 8 in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lkw. Der Sattelzug eines 28-Jährigen rollte hierbei offenbar rückwärts auf den Lkw eines 46-Jährigen auf. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es wurden keine Personen verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 28-Jährigen.
Der 28-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit. Der 46-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Gegen 13.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Autofahrer und einer 45-jährigen Autofahrerin. Die 45-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Auf Höhe der Ausfahrt Streitheimer Forst in Fahrtrichtung München fuhr der 47-Jährige mit seinem Auto der 45-Jährigen auf. In der Folge geriet das Auto der 45-Jährigen in die Außenschutzplanke und kam knapp 100 Meter nach dem Aufprall zum Stehen. Die 45-Jährige Fahrerin sowie die 12-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Ausfahrt zum Parkplatz Streitheimer Forst sowie der rechte Fahrstreifen der A 8 mussten für rund eine Stunde gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt nun u. a wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 47-Jährigen.
Der 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 45-Jährige sowie die 12-Jährige besitzen die mazedonische Staatsangehörigkeit.
Gegen 14.15 Uhr kam es im Stau auf dem rechten Fahrstreifen der A 8 in Fahrrichtung München zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Der 52-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr dem 61-jährigen Fahrer des zweiten Sattelzuges auf. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sattelzug des 52-Jährigen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 52-Jährigen.
Der 52-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
