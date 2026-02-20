PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Bei einer Durchsuchung fanden Beamte eine größere Menge Betäubungsmittel.

Ein 30-Jähriger aus Pfarrkirchen steht im Verdacht illegal unter anderem mit Cannabis zu handeln. Am Mittwoch (18.02.2026) vollzogen Beamte der Polizeiinspektionen Simbach a.Inn und Pfarrkirchen mit Unterstützungskräften einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss an der Wohnung des 30-Jährigen mit deutscher und russicher Staatsbürgerschaft. Dabei fanden sie zwei Aufzuchtanlagen mit circa 15 Pflanzen sowie über ein Kilogramm Marihuana.

Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermitteln wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis. Der Tatverdacht richtet sich auch gegen eine 26-jährigen Deutsche. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 20.02.2026, 11.35 Uhr