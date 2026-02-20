BAMBERG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in einen Schnellimbiss ein und stahlen einen Tresor. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Vermutlich gegen 4 Uhr morgens verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang über die Nebentür einer Filiale eines Schnellimbisses in der Zollnerstraße in Bamberg. Im Inneren entwendeten sie einen etwa 1,2 Meter mal 1,2 Meter großen, leeren Tresor und brachen mehrere Spielautomaten auf. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 700 Euro. Zudem entstand ein e Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem sind im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Schnellimbisses in der Zollnerstraße/Aronstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.